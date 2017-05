Qui est Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG ?

Antero Henrique va devenir le prochain directeur sportif du PSG. L'officialisation de cette nouvelle devrait intervenir après la finale de la Coupe de France, samedi.

Selon les informations de L'Équipe, le PSG est tombé d'accord avec l'ancien directeur sportif du FC Porto qui va donc devenir le nouveau gestionnaire du football à Paris. Ce dernier va prendre ses fonctions dans quelques jours mais travaillerait déjà en coulisses sur le recrutement à venir du club parisien.



Pour officialiser cette arrivée, le club attend le départ officiel d'Olivier Létang dans les prochains jours et le possible départ de Patrick Kluivert. Les dirigeants vont devoir trouver une porte de sortie rapide pour l'actuel directeur du football du club de la capitale. Le Portugais devrait d'ailleurs obtenir les pleins pouvoirs en matière de recrutement.



Le nouveau directeur sportif, est un proche de Marcelo Simonian, l'agent de Javier Pastore. Il parle le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol, un plus dans les négociations en période de mercato.



Mauvaise nouvelle, Antero Henrique est sur le banc des accusés pour le procès Fenix. Une affaire d'exercice illégal d'activités de sécurité privée dans le cadre de laquelle 72 000 euros en liquides ont été saisis à son domicile. Une histoire qui n'a pas freiné le PSG pour s'attacher ses services. N.P