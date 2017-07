Quelle porte de sortie pour Aurier ?

Alors que le PSG vient de recruter Dani Alves et possède déjà en Thomas Meunier un concurrent de premier choix, Serge Aurier semble de plus en plus proche de la sortie dans la capitale française. Le départ du latéral droit parisien se préciserait selon certaines sources proches du club. L'international ivoirien aurait même prévenu ses coéquipiers de son départ imminent selon France Football. Reste désormais à savoir quel club accueillera l'ancien Toulousain lors de ce mercato estival. La Juventus Turin et plusieurs clubs anglais restent à l'affût...