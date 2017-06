Que va faire Lacazette ?

Si Arsenal semble avoir inscrit le nom d'Alexandre Lacazette en haut de sa short-list, afin de renforcer son attaque, cet été, la partie n'est pas gagnée d'avance. Selon le Sun on Sunday, Liverpool et Manchester United s'intéressent également à lui. Un rendez-vous serait prévu, cette semaine, entre les dirigeants des Reds et les conseillers du buteur rhodanien. Quant aux Red Devils, ils étudieraient sa piste, après avoir abandonné celle menant à Antoine Griezmann. Le média anglais évoque une somme de 57 millions d'euros, pour obtenir son transfert.