Quant on lui parle mercato, Rudi Garcia prend la mouche

En conférence de presse après le succès de l'OM à Toulouse en Coupe de France, Rudi Garcia s'est fâché sur une question concernant Lassana Diarra. Invité à faire le point sur le milieu de terrain tricolore, annoncé sur le départ, l'entraîneur phocéen a lâché : "Il n'y a plus rien à dire, tout est écrit, et tout est dit. Je regrette que le jour d'un match, on ne parle pas beaucoup du match et du jeu, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Les absents, on a le temps dans la semaine d'en parler."