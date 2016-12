Quand on lui parle d'Obi Mikel, Rudi Garcia sourit

Lors de sa conférence de presse d'avant-match ce mardi, Rudi Garcia a notamment évoqué la piste menant au joueur de Chelsea John Obi Mikel. Le coach olympien en a profité pour parler du prochain mercato hivernal.



"Si Obi Mikel nous intéresse ? Au moins ça fait vendre, ça fait écrire... Je comprends, ça fait partie du jeu, chacun est dans son rôle", a simplement lâché l'entraîneur olympien qui préfère rester discret pour le moment sur les différentes pistes du club. "Le mercato d'hiver c'est toujours particulier, on verra ce qu'on pourra faire. On a des listes, on a des joueurs...", a rappelé le coach marseillais devant les médias.