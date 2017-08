PSG : Visite médicale pour Matuidi avec la Juventus

Blaise Matuidi passe peut-être ses dernières heures sous contrat avec le PSG. Alors qu'il est actuellement en manque de temps de jeu avec Paris, il va rejoindre la Juventus dans les heures qui arrivent à un an de la fin de son contrat avec le club de la capitale.



Selon les informations de la Gazzetta dello Sport et du journaliste DiMarzio, Mino Raiola et Matuidi vont rencontrer les dirigeants de la Juventus aujourd'hui à Turin et le joueur va même passer sa visite médicale dans l'après-midi.