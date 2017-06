PSG : Verratti partant malgré sa prolongation ?

Selon L'Équipe, Marco Verratti s'est entretenu de visu avec Antero Henrique, dans la semaine, et lui a signifié son envie de quitter le club. Pour rappel, il a prolongé son contrat jusqu'en 2021, il y a moins d'un an.

Si l'on peut imaginer que le nouveau directeur sportif parisien fera tout pour convaincre l'Italien des ambitions du projet qu'il porte désormais, Nasser Al-Khelaïfi s'oppose quant à lui à son départ et lui aurait proposé une nouvelle prolongation. Le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient à l'affût afin de l'accueillir. "On a le sentiment que le PSG est en retard dans son projet, il ne parvient pas à attirer des grands joueurs depuis un an. Ce n'est pas une question d'argent. Marco est là depuis cinq années, les choses sont moins claires. Aujourd'hui, une occasion se présente, il ne peut pas la laisser passer", a expliqué un proche de l'Italien au journal. Il pourrait être retenu contre son gré.