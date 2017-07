PSG : Valence pourrait enlever une épine du pied





En manque de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, cette saison le Polonais Krychowiak pourrait quitter le club de la capitale au mercato. Resté à Paris et écarté de la préparation aux Etats-Unis tout comme Hatem Ben Arfa, Serge Aurier et Bahebeck, l'ancien joueur du Stade de Reims ne veut plus continuer comme ça.



Côté PSG, même sentiment avec un joueur qui n'aura jamais réussi à s'imposer la saison dernière. Selon l'Equipe le FC Valence est très intéressé par sa possible venue. Seul hic le joueur ne semble pas très attiré par le projet du club de Liga. Des écuries de Premier League pourraient également faire des offres rapidement.