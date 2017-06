PSG : Un nouveau gros prétendant pour Aurier

Alors que la Juve va se séparer de Daniel Alves dans les heures qui arrivent, le club cherche actuellement un remplaçant et piste Serge Aurier. Le joueur du PSG dont l'avenir est très flou à Paris souhaite quitter le club pendant le mercato et d'après la Gazzetta dello Sport le coach de la Juve ne serait pas contre son arrivée en Italie. Le journal italien cite également pour ce poste Mattia De Sciglio (Milan AC), Joao Cancelo (Valence) et Hector Bellerin (Arsenal).