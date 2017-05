PSG : Un grand joueur pour venir aider Cavani ?

Paris cherche toujours un nouvel attaquant pour venir apporter un soutien à Edinson Cavani la saison prochaine. Des noms circulent mais celui d'Ivan Perisic semble être plus concret.

A la recherche d'un attaquant de premier plan pour compléter son secteur offensif, le PSG essaye de trouver la cible parfaite. Le joueur confirmé, international, capable de jouer dans l'axe et sur les côtés, qui pourrait compléter Edinson Cavani, sans non plus lui faire trop d'ombre dans la surface de réparation. Un profil qui correspond à Ivan Perisic, qui est l'une des rares valeurs sûres de l'effectif de l'Inter Milan cette saison. En sélection, il est l'un des leaders indiscutables.



Malgré tout, Le dossier est toutefois loin d'être gagné à cause de son prix entre 55 et 60 ME. Les dirigeants du club se posent des questions par rapport à un tel montant. Il n'estime pas forcément que l'international Croate vale ce prix au vu de ses récentes performances à Wolfsbourg ainsi qu'à l'Inter Milan.



GZ