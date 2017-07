PSG : Un ancien joueur monte au créneau

Transféré au Torino, Salvatore Sirigu a profité d'un entretien au journal L'Equipe pour régler ses comptes avec le PSG. Le gardien de but italien dénonce le mauvais traitement du club de la capitale à son égard:"On a appelé mon agent pour lui dire que je devais dégager, sans plus de discussions. Il y a juste eu un manque de respect du PSG. C'est la façon dont cela s'est passé qui me gêne et me chagrine. Je ne demandais rien de spécial, seulement que l'on me respecte. Il ne s'agit même pas de savoir si c'est juste ou injuste, mais certaines personnes se sont mal comportées avec moi. Les personnes sont parties mais je ne veux pas citer de noms. Je ne veux pas polémiquer mais chacun doit prendre des décisions et assumer ses responsabilités. C'est comme dans la vie, quand on quitte quelqu'un, il faut être juste. Surtout avec quelqu'un présent depuis cinq ans, six même avec la saison passée, où j'ai été prêté. Cela m'a un peu déçu", a déclaré l'ancien portier du Parc des Princes.