PSG: un ancien de Monaco comme gros coup du mercato ?

Actuellement en reprise de l'entraînement avec Manchester United, le Français Anthony Martial pourrait faire ses valises cet été. Le buteur de l'Equipe de France se verrait bien rejoindre le pSG en cas d'arrivée d'un nouvel attaquant.

Et si Anthony Martial rejoignait le PSG ? Selon le Mirror Sport, Alvaro Morata aurait écourté sa lune de miel afin de revenir au Real Madrid plus tôt que prévu dans le simple but de négocier son départ du Real.



L'international espagnol aurait envie de rejoindre Manchester United et négocie actuellement avec ses dirigeants pour un transfert vers l'Angleterre. Une nouvelle qui ne fait pas que des heureux, à commencer par Anthony Martial. Si l'on en croit le tabloïd britannique, l'arrivée de Morata précipiterait un départ certain pour Anthony Martial. José Mourinho ne semble pas vouloir de lui et il ne rentre pas dans son plan de jeu pour la saison à venir.



Du coup Tottenham, Manchester City, Arsenal, le Red-Bull Leipzig ainsi que le FC Valence seraient d'accord pour le faire venir. Malgré tout c'est le Paris Saint-Germain qui est en pole. Comme le révèle l'article il ne serait pas contre un retour en Ligue 1. Le club de la capitale serait même sa priorité numéro une pour envisager la suite de sa carrière.



Comme l'a expliqué son club de Manchester United, une offre raisonnable et l'ancien lyonnais pourrait partir sans souci de la Premier League. Antero Henrique et le PSG ont peut être là leur toute première recrue. L'arrivée très prochaine de Morata pourrait très rapidement clore le dossier Anthony Martial à Manchester United. Rappelons que si le Français revient en Ligue 1, c'est aussi en vue de disputer la prochaine Coupe du monde en Russie 2018. Le PSG réaliserait un gros coup et une première recrue d'avenir.



Pourtant, ce mercredi, le joueur a indiqué "Les rumeurs sont fausses". Mystère pour son avenir...



Les rumeurs sont fausses 🔴 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 28 juin 2017