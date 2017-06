PSG : Trapp pour lui c'est "que des rumeurs"

Le gardien du PSG a déclaré sur SFR Sport que il n'y a que des rumeurs sur son avenir. Pour lui, la prochaine saison se déroulera avec Paris en Ligue 1 même si il ne dément pas un départ.

"Je n'ai entendu que des rumeurs. Pour l'instant, je suis avec la sélection. C'est le plus important. Il faut se concentrer sur ça. Mais maintenant, on a une bonne coupe à jouer. On a un objectif à atteindre. Après, on verra ce qu'il se passe au PSG."