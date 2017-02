PSG - Toulouse en direct

Suivez en direct du Parc des Princes l'ultime rencontre de la 26e journée de Ligue 1 entre un PSG sur son nuage après son carton face au Barça et un TFC... qui avait battu Paris lors de la phase aller. Les Parisiens s'en souviennent et seront revanchards ce soir. Thiago Silva et Marco Verratti ont été ménagés pour cette rencontre.







La composition du Paris Saint-Germain face à Toulouse ! 🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/D3G4DMV3VG — PSG Officiel (@PSG_inside) 19 février 2017