PSG - Thiago Silva : "Si Neymar arrive, ce sera une bonne chose"

Après la victoire aux tirs au but du PSG face la Roma, Thiago Silva a été invité à réagir aux informations sur la possible arrivée de Neymar dans la capitale.



Interrogé par Le Parisien, le défenseur central brésilien avoue ne pas savoir si l'attaquant du FC Barcelone le rejoindra. "Je ne sais pas. J'écoute beaucoup les journalistes, et un joueur comme Neymar serait intéressant pour accompagner le projet du PSG. Mais, pour l'instant, il est surtout important de bien préparer la saison. Après si Neymar arrive, ce sera une bonne chose pour le groupe."