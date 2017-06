PSG : Thiago Motta prolonge

Si le PSG n'a pas encore officialisé la nouvelle, il ne fait aucun doute que Thiago Motta restera dans la capitale.



Interrogé par RMC, l'agent du milieu de terrain italien annonce la couleur. "Je confirme que Thiago va continuer au PSG. C'est un accord total qui ne concerne pas uniquement la saison prochaine. Thiago est très heureux à Paris. J'ai eu confirmation des dirigeants qu'il y a un projet avec et sur Thiago. Et pour Thiago, c'était la chose la plus importante", a révélé Alessandro Canovi. Le footballeur de 34 ans va disputer une dernière saison avant de prendre les rênes d'une équipe de jeunes.