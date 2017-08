PSG : Plusieurs clubs veulent recruter Serge Aurier

Alors que son nom est moins présent dans les médias, avec la fin du mercato qui approche, Aurier veut trouver une porte de sortie pour quitter le PSG. Seul problème, les clubs craignent ses problèmes avec la justice.

Depuis quelques jours, les dirigeants du PSG s'activent pour trouver une porte de sortie au joueur. Jean-Claude Blanc a même demandé une demande de naturalisation française, pour le moment sans réponse. Pour rappel, le joueur a été condamné à deux mois de prison fermes après une altercation avec les policiers à la sortie d'une boîte de nuit à Paris.



Ses conseillers s'activent eux aussi pour chercher un nouveau club et veulent même obtenir un document de la justice française pour prouver à ses prétendants qu'il n'est pas condamné à de la prison ferme car il a fait appel de la sanction. Une sanction qui complique donc les demandes de visa, surtout en Angleterre.



Pourtant les clubs sont présents pour s'attacher les services du joueur. Selon les informations de L'Equipe, Tottenham, Chelsea et Manchester United veulent le joueur mais attendent aussi l'avancement de son affaire pour le faire signer. Un autre pays est aussi sous le "charme" de Serge Aurier, l'Italie. La Juventus et l'Inter regardent de prêt l'avancement du dossier. Des négociations se déroulent entre les différentes parties mais pour le moment Aurier est toujours un joueur du PSG.