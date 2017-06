PSG - Pepe, la signature est proche !

Selon les informations de Marca, Pepe poursuivra sa carrière sous les couleurs du PSG. Il se serait entendu pour un contrat portant sur deux saisons.



Les deux parties auraient trouvé un accord à Cardiff, en marge de la finale de la Ligue des Champions. Il a rejeté des offres de l'Inter Milan et de clubs chinois. Âgé de trente-quatre ans, le Portugais apportera son expérience, longue de dix saisons passées sous le maillot du Real Madrid, au vestiaire parisien.



Il a notamment participé à 89 rencontres de Ligue des Champions et 229 de Liga. Il compte également 81 sélections. Il a aussi écopé de 151 cartons jaunes et 13 cartons rouges, durant sa carrière, et devrait également amener du caractère, alors que les hommes d'Unai Emery ont paru en manquer, cette saison.