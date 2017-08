PSG : Pastore laisse son numéro 10 à Neymar

Si l'on en croit les informations de la Cadena SER, Javier Pastore a décidé d'abandonner son numéro 10 et de le confier à Neymar, en cadeau de bienvenue. "Je veux offrir mon numéro à Neymar comme un cadeau de bienvenue. Je veux qu'il se sente à l'aise et heureux dès le premier jour après son arrivée. Je veux lui donner tout le soutien dont il a besoin afin que nous puissions tous ensemble gagner la Ligue des Champions. C'est un petit détail mais c'est très important de l'avoir (avec nous) et je veux l'accueillir avec ce petit symbole", aurait-il déclaré à Antero Henrique.