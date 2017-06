PSG : Pas question pour Aréola d'être le 3e gardien

Compte tenu de l'arrivée d'Antero Henrique, la donne estivale est changée, du côté du PSG. Le directeur sportif va prendre le relais et mener le mercato à sa façon. Cela inquiète visiblement Alphonse Aréola. "Mon avenir est très flou avec l'arrivée du nouveau directeur sportif. Les discussions sont bloquées. Il faudra que je fasse une meilleure saison, l'important c'est le temps de jeu. Le plus important c'est d'être titulaire. On m'a annoncé que le club cherchait un gardien, ce n'est pas possible pour moi d'être numéro trois à Paris. On veut être fixé rapidement, mais il faut que le nouveau directeur sportif prenne le temps de regarder chaque dossier", a-t-il lancé au micro de TF1, ce dimanche.