PSG : Neymar, la surprise du chef du mercato ?

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts un mois avant la fin du mercato estival. Les dirigeants du club de la capitale ont des ambitions et ça se voit. Outre l'arrivée de Yuri Berchiche et de Dani Alves, le vice champion de France cherche un véritable nom afin de passer un vrai cap notamment à l'échelon européen. Pour cela plusieurs nom reviennent comme Coutinho, Sanchez où bien Neymar.





Et si Neymar rejoignait le PSG ? Même si cette information semblait jusque-là complètement fausse, la presse espagnole a changé son fusil d'épaule depuis quelques jours.



En effet, le Brésilien Neymar Junior aurait pris contact avec le Paris Saint-Germain afin de rencontrer les dirigeants pour un possible transfert. Sport, Marca et AS annoncent que le joueur de 25 ans pourrait bien quitter la Catalogne car le vice champion de France pourrait tout simplement payer la clause libératoire de 222 millions d'euros et proposer un salaire de 30 millions par an.



Il proposerait un contrat de cinq ans. Seul le Mundo Deportivo essaye de se rassurer avec une Une différente et une interview du secrétaire technique du club catalan, à savoir Robert Fernandez. L'homme indique "Un Barça sans Neymar, ça n'arrivera pas !". Une phrase lancée dans le but de rassurer les supporters de l'équipe.





Un salaire difficile à refuser : 30 millions par an !



Malgré tout, la rumeur semble prendre de l'ampleur et Neymar pourrait bien devenir la tête d'affiche du club de la capitale. Deux raisons pourraient le faire réfléchir à un départ. Le Brésilien est condamné à rester dans l'ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, ce qui sans doute ne lui convient pas surtout pour un joueur qui vise le ballon d'or.



La deuxième raison réside dans son salaire, car les dirigeants qataris seraient prêts à lui offrir un salaire astronomique qui irait jusqu'à 30 millions par an. Une opportunité que Neymar et son clan seraient susceptibles d'acceptée.



Pour finir, le PSG a un avantage de taille. Comme la presse espagnole l'expliquait tout récemment, le club Blaugrana n'a plus que 18 millions d'euros dans les caisses pour réaliser son mercato, à cause de la masse salariale énorme qu'ils proposent à Neymar et Messi. Un gros salaire en moins ne serait donc pas de refus pour le Barça qui est actuellement bloqué sur le marché des transferts.



GZ