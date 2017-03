PSG : Meunier, une blessure qui tombe mal

Sorti sur blessure à la 82ème minute de jeu à Lorient hier soir, Thomas Meunier inquiète fortement le staff médical Parisien. Touché à la cheville, il devrait être absent quelques temps. Un coup dur pour un joueur en pleine forme avec son club.

Décidément Paris a la poisse. Victime de la remontada historique du Barça mercredi dernier au Camp Nou, les joueurs de la capitale pensaient revenir de Lorient avec de bonnes nouvelles. Même si Paris a évité le piège Breton grâce à une victoire 2 buts à 1, les hommes d'Unai Emery ont perdu leur latéral droit Thomas Meunier.



Auteur d'une très belle saison ce qui a clairement poussé Serge Aurier sur le banc de touche, le Belge s'est blessé à la cheville. Selon les médecins du club, son état serait assez préoccupant et il pourrait être indisponible assez longtemps" ça commence à être problématique pour lui", indique le staff médical. Et le PSG n'a pas besoin de ça actuellement.





Aurier et l'affaire des chaussettes



L'histoire va beaucoup faire parler dans la capitale, car elle est en rapport avec le comportement de Serge Aurier. En effet, lorsque Thomas Meunier a demandé le changement, l'Ivoirien Aurier n'était pas prêt à rentrer. Il n'avait ni ses chaussettes, son shirt, son maillot et ses crampons. En tout, la petite blague a duré plus de 7 minutes. Des minutes pendant lesquelles, Thomas Meunier est resté, blessé sur le terrain. Pas l'idéal pour éviter la grosse blessure.

Ironie du sort et à moins qu'Emery ne trouve une autre solution, c'est Serge Aurier qui devrait maintenant occupé le côté droit Parisien, à la place de son partenaire Belge.



GZ