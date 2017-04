PSG : Meunier ne veut pas être le poissard de service

Arrivé cet été en provenance du championnat belge, Thomas Meunier fait désormais partie du 11 du PSG à part entière. Au vu de ses nombreuses performances, l'international réalise une bonne saison. Interrogé sur la fin de saison, il explique que terminer deuxième ou plus serait un échec pour le club de la capitale cette saison.

Thomas Meunier ne pratique pas la langue de bois. "Ça me ferait mal à la gueule de ne pas finir champion pour ma première saison au PSG alors que ça fait quatre ans qui déroule. Je me sentirais comme le poissard de service, avoue l'international belge. Tout le monde se rend compte qu'on n'a pas le droit de lâcher, on a toutes les cartes en main et il y aura des possibilités", a-t-il déclaré auprès de l'Equipe.