PSG : Matuidi ne veut pas penser à un départ

L'avenir de Blaise Matuidi avec le PSG est encore très incertain. Samedi soir après le match face à Caen, le joueur a indiqué qu'il ne pense pas encore à un départ de Paris. "Mon avenir ? J'ai un dernier match à jouer. J'ai envie de bien finir. Franchement, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était mon dernier match (au Parc des Princes). Si je ne me suis pas posé la question, c'est que je n'ai pas envie de me la poser. Tout simplement", a expliqué le joueur du PSG, Blaise Matuidi, en zone mixte après le match face à Caen.