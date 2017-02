PSG : Lo Celso ronge son frein

La concurrence est rude, dans les rangs du PSG. Giovani Lo Celso devra certainement se montrer patient avant de disposer d'une possibilité d'évoluer sous les couleurs parisiennes. Lors d'un entretien accordé à Canal Supporter, il a confié sa détermination. "Je suis venu apporter ma pierre à l'édifice. Cela ne veut pas dire qu'un autre ne peut pas le faire tout autant. Je vais travailler tous les jours, avec mes qualités. Je suis conscient qu'il y a ici des grands joueurs, reconnus mondialement. Et qui sont à la hauteur", a-t-il expliqué. Pour autant, il compte bien tout donner pour attirer l'attention d'Unai Emery : "Je vais essayer d'apprendre. Et quand on fera appel à moi, je compte bien montrer pourquoi on m'a fait signer ici. Tout joueur veut être sur le terrain. J'ai hâte d'avoir une opportunité. De pouvoir montrer mes qualités. Mais je suis serein. Elle viendra cette opportunité. Il faudra savoir la saisir."