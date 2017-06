PSG: les virages complets

La nouvelle offre d'abonnement intégral LE VIRAGE du Paris SG affiche complet. Seuls les supporters en réabonnement et les premiers inscrits sur la liste d'attente mise en place par le club prendront place dès le week-end du 4 août au sein d'un virage Auteuil composé à 100 % d'abonnés.



Pour la saison 2017-2018, le Paris Saint-Germain a souhaité recréer un abonnement 100% intégral, et le rendre plus accessible moyennant une réduction de 5 % par rapport au tarif d'entrée pratiqué la saison précédente. A partir de 399 euros en réabonnement, l'offre comprend tous les matches de la saison au Parc des Princes, incluant l'ensemble des rencontres du Championnat, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, et nouveauté, de Coupe d'Europe jusqu'aux demi-finales incluses.