PSG : Leonardo à la rescousse ?

Après la terrible désillusion subie à Barcelone, les dirigeants parisiens ont décidé de conforter Unai Emery au poste d'entraîneur. Mais la tendance sera-t-elle la même en fin de saison ? Le maintien ou non du technicien espagnol dépendra probablement de la fin de saison parisienne et des éventuels titres remportés sur le plan national. Dans l'hypothèse d'un départ du coach du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait faire confiance à un ancien du club, à savoir le Brésilien Leonardo d'après les informations de Tuttosport. L'ancien directeur sportif du club de la capitale n'a jamais fermé la porte à un retour mais sa maigre expérience en tant qu'entraîneur reste un handicap certain.