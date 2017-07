PSG : Le clan Verratti s'en prend aux Qataris !

Dans les colonnes du Corriere dello Sport, l'agent de Marco Verratti, le controversé Donato Di Campli, s'est fendu de déclarations qui devraient faire grand bruit. Il en a profité pour descendre purement et simplement l'émir du Qatar.

"Le Barça veut Marco depuis au moins un an. Mais la situation s'est accélérée ces derniers jours. En France, Marco, qui ne dit pourtant rien, et moi, son agent, en prenons pour notre grade. Des insultes, des attaques venues de gauche et de droite, des polémiques à la radio et à la télé, des bombardements de tweets et de posts sur les réseaux sociaux. Pour commencer, Marco et moi ne sommes pas ingrats.



Nous sommes et nous serons toujours reconnaissants envers le PSG pour ce qu'il a donné et ce qu'il donne à Marco. Il sait parfaitement quels sont ses engagements contractuels avec le PSG, mais il est normal qu'il soit séduit par Barcelone. Qui ne le serait pas à 24 ans, l'année avant le Mondial ? Ensuite, le PSG veut-il vraiment monter une équipe compétitive pour l'Europe ou seulement pour remporter la Ligue 1 ou la Coupe de France ? On parle beaucoup de Mbappé et d'une offre stratosphérique de 150 millions d'euros transmise à Monaco, mais, jusqu'ici, il n'y a pas de nouveau joueur au PSG."



Mais c'est bien à l'émir du Qatar que s'adresse la critique la plus violente de Di Campi : "Enfin, dernier point, le plus important. Regardez Doha, siège du fonds souverain du Qatar, qui possède entre autres choses le PSG. Le fonds est présidé par Tamim bin Hamad al-Thani, l'émir du Qatar, qui possède des ressources financières illimitées. Ne pas vendre Verratti pour 100 millions d'euros est devenu une question de fierté.



Vous savez ce que m'a dit Al-Khelaïfi ? Il a un contrat jusqu'en 2021 et je ne pourrai jamais vendre Marco parce que je le considère comme le champion autour duquel construire un grand PSG et parce que, si je le vendais, je mettrais ma place en jeu. À Doha, on ne me le pardonnerait jamais. Vous savez ce qu'on m'a dit à Paris ? Amener Verratti à Barcelone, c'est comme enlever Totti à la Roma." Il n'est pas évident que l'attitude de l'international italien et de son conseiller plaise beaucoup aux supporters parisiens.