PSG : La presse espagnole annonce Verratti au Barça

Rêvons moins grand ! Alors que le PSG est actuellement en plein marché des transferts pour se renforcer dans l'optique de conquérir le titre la saison prochaine. Marco Verratti ne se cache plus devant les médias, il veut rejoindre le Barça et serait même prêt à aller au clash avec Paris pour partir du club. Une très mauvaise publicité pour le club de la capitale.

Il est à la Une des quotidiens sportifs aujourd'hui en Espagne. Marco Verratti se rapproche de plus en plus d'un départ du PSG lors du mercato estival. Il est devenu depuis plusieurs semaines, la piste prioritaire du club catalan et le joueur ne veut rejoindre qu'un seul club pendant ce mercato, le Barça.



Selon Sport, "Verratti a dit oui" au FC Barcelone alors que dans le même temps Mundo Deportivo estime que c'est "l'heure de Verratti". Le joueur est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021. Selon L'Équipe, le joueur et son représentant ont affirmé au club le souhait de quitter le club pendant le mercato. Nasser al-Khelaïfi ne veut pas laisser partir le joueur mais a quand même affirmé que le club qui voulait Verratti devra débourser les 100 millions d'euros demandés. Un prix trop élevé, même pour le FC Barcelone.



Verratti a rencontré un dirigeant du FC Barcelone

D'après Sport, Javier Bordas, dirigeant influent du FC Barcelone a diné avec Marco Verratti au restaurant Lio à Ibiza. Son représentant Donato Di Campli était aussi présent autour de la table pour ce repas. D'après le journal, le milieu de terrain du PSG est devenu la cible prioritaire du Barça pour le prochain mercato. Sport révèle aussi qu'un nouveau rendez-vous pourrait avoir lieu dans les prochains jours, toujours à Ibiza, pour avancer les négociations avec le PSG.NP