PSG : L'incroyable manque de respect de Verratti

Marco Verratti s'est exprimé sur sa situation dans la presse italienne. Il reproche aux dirigeants parisiens de ne pas avoir construit une grande équipe et affirme qu'il ne restera que si cette condition est remplie... oubliant au passage qu'il est toujours sous contrat avec le PSG.

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Marco Verratti a commenté sa situation, au PSG. De la même façon qu'a pris l'habitude de le faire son agent, le milieu de terrain a commenté le travail de ses dirigeants.



"Je ne dois pas partir à tout prix, je veux voir si cette fois ils font vraiment une grande équipe. Dans ce cas, je serai content de rester. Chaque année, ils disent qu'ils vont monter une grande équipe et l'on a vu le résultat. Les promesses ne suffisent pas", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Si cette fois avec Henrique le PSG fait ce qu'il dit, alors je suis content de rester. Rien au fond ne me pousse à partir."



À le lire, on n'imaginerait pas que l'international italien a signé une prolongation de son contrat lors de l'été 2016.