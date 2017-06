PSG : L'agent de Motta met une grosse pression sur le club

"C'est la première fois que je vois autant de difficultés à mettre sur écrit un accord. Si le 30 (juin) il n'a pas signé, c'est fini. Thiago a été disponible et patient. Je suis venu quatre fois. On a parlé, mais à chaque fois il y a des choses qui ne vont pas. Selon moi, Thiago n'est pas une priorité pour le PSG. Ce que je trouve curieux, c'est qu'il y ait autant de difficultés. Ça veut peut-être dire qu'ils ont changé de décision. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas garder Thiago, mais on a eu six mois pour discuter. Il y avait un accord. Je trouve ça vraiment incroyable, sans respect pour Thiago. Il a toujours repoussé les offres pour voir ce qu'il pouvait faire avec Paris. Si vendredi il n'a pas signé, c'est terminé. Je suis disponible pour trouver une solution, mais Thiago n'est pas à Paris", a confié Alessandro Canovi, l'agent de Motta à Foot Mercato.