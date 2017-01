PSG : Kluivert annonce de nouvelles recrues cet hiver

Lors d'une interview accordée au journal néerlandais De Telegraaf, Patrick Kluivert a évoqué le mercato hivernal du club parisien. Après Giovani Lo Celso (recruté l'été dernier) et Julian Draxler, les champions de France vont poursuivre sur leur lancée selon le directeur du football du PSG. "On va se renforcer. Je discute beaucoup avec Unai Emery, j'écoute ses souhaits, et si je trouve un joueur adapté, je regarde si le club a le budget pour. Si tout le monde est d'accord, alors je commence les négociations", a expliqué l'ancien international néerlandais.