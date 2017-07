PSG : Jése pourrait trouver une porte de sortie





Selon les informations du média turc AMK, le Fenerbahçe Istanbul aurait côché le nom de Jése Rodriguez comme potentielle recrue pour le prochain mercato. L'Espagnol peu utilisé et prêté à Las Palmas il y a quelques mois cherche à quitter le Paris Saint-Germain rapidement. Son but, avoir du temps de jeu pour participer à la prochaine Coupe du monde avec la Roja. Rappelons que le club a déjà recruté Mathieu Valbuena et Nabil Dirar, deux anciens joueurs de Ligue 1.



