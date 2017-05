PSG : Emery banal, comme d'habitude

Face aux médias, Unai Emery a délivré un message tiède, comme à son habitude. Il a évoqué la concurrence de plus en plus importante qui règne en Ligue 1. L'Espagnol la juge bénéfique pour la compétition. "Ça sera plus difficile pour gagner, mais ça sera une bonne concurrence pour le PSG. Ça sera plus difficile de gagner des choses. Ce n'est pas facile de gagner le championnat. Toute la concurrence va améliorer l'équipe et aussi le championnat. Nice, l'OM, l'Olympique Lyonnais et les autres... L'arrivée de Bielsa à Lille, le travail de Sergio Conceição à Nantes... C'est bon pour le championnat de France", a-t-il notamment déclaré en conférence de presse.