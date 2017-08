PSG : Draxler aurait été proposé à Barcelone

D'après les informations communiquées par le Mundo Deportivo, Roger Wittmann, l'agent de Julian Draxler, ne s'est pas déplacé à Barcelone pour rien. Le conseiller aurait proposé l'international allemand aux Catalans à plusieurs reprises. Pour autant, cette option a été balayée, les Blaugranas n'ayant pas l'intention de verser de l'argent au club parisien. On peut donc imaginer que la piste Angel Di Maria n'est pas non plus très sérieuse.