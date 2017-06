PSG : Di Maria condamné à un an de prison et deux millions d'amende

Angel Di Maria, le joueur du PSG, a été condamné à un an de prison et deux millions d'amende par la justice espagnole.

Selon les informations d'EL Confidencial, le joueur du PSG Angel Di Maria a trouvé un accord avec le fisc en Espagne suite à une infraction qui lui reproche d'avoir détourné 1,3 million d'euros via ses droits d'image. Le joueur va dans le sens de la justice et reconnait les deux infractions. D'après le journal, la justice a condamné ce mercredi le joueur à un an de prison avec deux infractions fiscales, qui lui valent chacune six mois de prison.



Le joueur du PSG ne va pas purger sa peine, il va payer une amende de de 2 millions d'euros pour éviter cette sanction.