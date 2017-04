PSG : Cavani vise le record d'Ibrahimovic

En route pour marquer l'histoire du PSG ! Avec son nouveau doublé inscrit dimanche lors de la réception de Guingamp (4-0), Edinson Cavani se rapproche du record de Zlatan en Ligue 1.

Avec son doublé hier soir face à Guingamp, Edinson Cavani se rapproche encore un peu plus du record de Zlatan Ibrahimovic qui avait inscrit comme Carlos Bianchi, 38 buts en une saison. Actuellement, Cavani en est à 29 buts marqués après 31 journées de Ligue 1, de quoi espérer viser le record du Suédois. Avec encore sept journées à disputer (Paris compte un match en moins), le record de Zlatan Ibrahimovic et Carlos Bianchi, semble largement possible pour l'attaquant Uruguayen.



Petit rappel, Ibra est actuellement au sommet de la hiérarchie des buteurs du PSG avec 151 buts, alors que Cavani en est à 123 la série est en cours...