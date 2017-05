PSG : Cavani était fan de Batistuta et van Nistelrooy

En marge d'une opération publicitaire de Nike, Edinson Cavani a confié les noms de ses deux idoles de jeunesse. "Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup la Serie A, c'était le temps de Batistuta... et le voir en championnat et en équipe nationale, c'était fantastique. van Nistelrooy avait également une brillante technique et il savait finir les actions. Il était rapide dans la zone de vérité. Vous essayez de le copier, de faire ce qu'il faisait. Batistuta avait la puissance, la vitesse et la précision, des qualités que tout le monde n'a pas", a-t-il déclaré.