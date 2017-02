PSG : Cavani égale Pauleta

Hier, l’international uruguayen a inscrit un but face à Lille (2-1). Un but très important pour l'équipe mais aussi pour lui, Edinson Cavani rentre un peu plus dans l'histoire du PSG.

76ème réalisation en championnat. Ce but hier face à Lille, permet à Edison Cavani de se placer à la hauteur de Pedro Miguel Pauleta au classement des meilleurs buteurs du club de la capitale en première division.





Classement des buteurs du PSG en première division :



1. Zlatan Ibrahimovic : 113 buts

2. Mustapha Dahleb : 85 buts

3. Dominique Rocheteau : 83 buts

4. Edinson Cavani // Pedro Miguel Pauleta : 76 buts

6. Safet Susic : 66 buts

7. Carlos Bianchi : 64 buts

8. François M'Pelé : 60 buts

9. Rai : 51 buts

10. Guillaume Hoarau : 38 buts



NICOLAS PELLETIER