PSG - Caen : La défaite en chantant pour les Normands ?

Samedi lors du multiplex de 21h le Paris saint-Germain affronte le Stade Malherbe de Caen pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Le PSG part largement favori contre cet adversaire qui joue son maintien.

Et si Caen assurait son maintien en Ligue 1 ? Pour cela, les joueurs de Patrice Garande devront réaliser un véritable exploit face au Paris Saint-Germain. Une tâche qui s'annonce très difficile mais qui reste encore faisable. Les Caennais n'auront rien à perdre et devront jouer comme des morts de faim, pour se maintenir dans l'élite.



Un Paris Saint-Germain qui lui, de son côté n'a plus rien à jouer et assuré de finir sur la deuxième marche du podium. Le club de la capitale devra faire aussi sans Thiago Silva, Marco Verratti, Hatem Ben Arfa, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Grzegorz Kychowiak devraient rater le match pour cause de blessures. Côté Caen on croit en son maintien et ont pri aussi pour Bordeaux et Marseille battent le FC Lorient et Bastia. Quoiqu'il arrive une victoire de Caen et le club serait assuré de rester dans l'élite.





Rodelin, le héros normand ?



Si le 11 veut se sauver, il faudra réaliser le match parfait, sans failles, ni erreurs et se montrer très efficace devant le but quand l'occasion se présentera. Se montrer efficace, les Normands en sont capables, notamment grâce à leur attaquant, deuxième meilleur buteur de l'équipe, Ronny Rodelin. Il est le meilleur marqueur à l'extérieur avec 4 buts.



L'ancien joueur du LOSC, considéré pendant de nombreuses années comme un espoir peut envoyer un message fort aux autres équipes qui se battent pour le maintien. Il est costaud dans les duels et possède une lourde frappe de balle. Les coéquipiers de l'ancien lyonnais, Remy Vercoutre auront aussi à coeur de réaliser une grande prestation pour laver l'affront du match aller où ils s'étaient inclinés 6-0 contre cet adversaire. Match à venir sous très haute tension donc.









GZ