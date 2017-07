PSG : Blaise Matuidi se marie !

Après Lionel Messi, Antoine Griezmann, Morgan Schneiderlin et Marc Bartra, c'est au tour de Blaise Matuidi de dire oui! Il a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir épousé son amour de jeunesse et la mère de ses 3 enfants (Myliane, Naëlle et Eden), Isabelle Malice ce week-end du 2 juillet à Paris.



Parmi les invités plusieurs footballeurs comme Kevin Gameiro, Alphonse Areola ou encore Antoine Griezmann.