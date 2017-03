PSG : Ben arfa réclame "une chance"

Dans un témoignage vidéo de deux minutes posté sur les réseaux sociaux, Hatem Ben Arfa évoque pour la première fois publiquement son faible temps de jeu au PSG. Il

revendique une chance de démontrer ses qualités et promet de "partir de lui même" s'il est "mauvais". Verbatim.

«J'ai décidé de m'exprimer pour la première fois sur ma situation au PSG sans filtre et sans tabou» Hatem.#icicestparis #laforcedudestin pic.twitter.com/7jeegSt6XA — Hatem BEN ARFA (@HatemBENARFAn) 26 mars 2017





"Je me doutais en venant à Paris que ça allait être compliqué, que j'arrivais dans un grand club, etc... Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Mais je continue à me battre parce que c'est un club que j'aime profondément et je sais que je peux vraiment aider cette équipe». Il continue à faire dans le consensuel en disant tout le bien qu'il pense de ses coéquipiers : «Je me régale parce que j'ai la chance de jouer avec de très bons joueurs, style Verratti etc... C'est toujours un plaisir de s'entraîneur avec des joueurs comme ça. J'arrive à garder du plaisir grâce à ça. Je ne revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Je suis un compétiteur, un champion, c'est compliqué d'accepter cette situation de remplaçant. On peut accepter d'être sur le banc si on sait que c'est temporaire et si on peut changer quelque chose. Sinon, c'est comme si c'est une punition. Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirais de moi-même. Je comprendrais. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance. Aujourd'hui, je n'accepte pas ma situation. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas lâcher."