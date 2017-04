PSG : Aurier en route pour Manchester United ?

Encore une nouvelle page du feuilleton Aurier au PSG. D'après certaines informations, le joueur discute actuellement avec les Red Devils pour un transfert dès le prochain mercato.

La piste Aurier à Manchester United se réchauffe. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs affirmaient que le défenseur du PSG était en contact avec Jose Mourinho pour rejoindre le club anglais dès la saison prochaine. D'après sportmania et le quotidien L'Équipe, la piste s'active vraiment et Aurier pourrait découvrir Old Trafford lors de la saison prochaine. Il est actuellement lié avec le club de la capitale jusqu'en juin 2019 et Paris ne veut pas le laisser partir.



Depuis quelques jours le climat a quand même changé entre le directoire du club et le joueur. Serge Aurier a décliné une première offre de prolongation, avec trois ans de contrat supplémentaires. L'ancien Toulousain veut absolument quitter le club sa perte de temps de jeu ainsi que ses déboires extra-sportifs pousseraient le joueur à partir. Pourtant, le club n'est pas vendeur...