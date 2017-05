PSG : 14 millions d'euros de salaire pour Andrea Berta ?

A la recherche d'un nouveau directeur sportif depuis quelques semaines, les dirigeants du PSG ont fait de l'Italien Andrea Berta leur favori et seraient sur le point d'obtenir satisfaction. Nasser Al-Khelaïfi a peut-être trouvé celui qui permettra au PSG de franchir un palier. D'après les dernières informations du quotidien AS, l'actuel directeur sportif de l'Atlético Madrid aurait informé ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre le club de la capitale française cet été. Diego Simeone et le staff technique sont désormais au courant de la volonté de l'Italien qui semble tout proche du PSG. Selon certaines sources, Berta pourrait toucher un salaire annuel de 14 millions d'euros.



Andrea Berta futur directeur sportif parisien... mais les négociations sont compliquées