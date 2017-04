Prix Marc-Vivien Foé: Qui pour succéder à Sofiane Boufal ?

La liste des 13 candidats pour le Prix Marc-Vivien Foé est tombé ce lundi. 13 joueurs de Ligue 1 nommés pour succéder à Sofiane Boufal.

L'annonce est tombée dans l'après-midi, 13 joueurs de Ligue 1 ont été choisis par RFI et France 24 pour le Prix Marc-Vivien Foé. Rappelons que cette distinction récompense le meilleur joueur africain dans le championnat de France. Parmi les noms les plus connus, on retrouve Seri, Belahnda, Boudebouz, Aurier, Kamano...

La récompense sera remis le 15 mai prochain.



Voici les 13 candidats

Serge AURIER (Côte d'Ivoire/Paris Saint-Germain)

Younès BELHANDA (Maroc/OGC Nice)

Ryad BOUDEBOUZ (Algérie/ Montpellier HSC)

Famara DIEDHIOU (Sénégal/SCO Angers)

Karl TOKO EKAMBI (Cameroun/SCO Angers)

François KAMANO (Guinée/Girondins de Bordeaux)

Benjamin MOUKANDJO (Cameroun/FC Lorient)

Steve MOUNIÉ (Bénin/Montpellier HSC)

Cheikh NDOYE (Sénégal/SCO Angers)

Jean Michaël SERI (Côte d'Ivoire/OGC Nice)

Giovanni SIO (Côté d'Ivoire/Stade rennais)

Julio TAVARES (Cap-Vert/Dijon FCO)

Steeve YAGO (Burkina Faso/Toulouse)