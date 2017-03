Première partie du All Star Game de la Ligue 1

Ah notre belle Ligue 1. On aime la critiquer, la défendre mais ce qui est sûr c'est qu'on finit toujours par la regarder. En pleine trêve, Sport.fr vous a concocté le meilleur 11 étranger que le championnat pourrait nous donner. Nous nous sommes basés sur des stats et le rendement des joueurs, en essayant de représenter un maximum de clubs. Et vous allez voir, c'est encore du très haut level.

Entraîneur

Leonardo Jardim (AS Monaco): on ne pouvait pas hésiter un seul instant, le technicien Portugais réalise une saison incroyable. Il fait éclore les jeunes joueurs, il trouve les bonnes tactiques, procède aux bons remplacements, bref il est logiquement l'entraîneur de cette sélection étrangère.



Gardien

Anthony Lopes (Olympique lyonnais): Il fait partie des meilleurs gardiens du championnat. International Portugais et actuel champion d'Europe il a réalisé près de 86 arrêts dont 48 détournés. Si Lyon peut aujourd'hui croire en une possible remontée au classement, les hommes de Genesio peuvent remercier Lopes qui les a souvent sauvé du pire.



Défenseurs

Thomas Meunier (Paris Saint-Germain): il pourrait entrer dans les révélations de l'année en Ligue 1. Arrivé en tant que doublure de Serge Aurier, il a très vite montré son potentiel et pris la place de l'Ivoirien sur le couloir droit de la défense. Aujourd'hui le Belge fait l'unanimité.



Kamil Glik (AS Monaco): Auteur d'une saison de haut niveau avec le Torino l'année dernière, l'international Polonais ne déçoit pas avec le club du Rocher. Impressionnant dans les duels, il est avec Danijel Subasic, le Monégasque a avoir joué le plus de minutes (2610 m).



Dante (OGC Nice): si Nice est aussi solide défensivement, Lucien Favre et ses joueurs le doivent en grande partie à Dante. Troisième meilleure défense du championnat le Brésilien porte désormais le brassard de capitaine et est clairement le leader de l'équipe.



Fernando Marçal (EA Guingamp): quelle saison pour le Brésilien. A Guingamp il se sent bien et apporte beaucoup. Sa vitesse et ses centres font souvent des ravages, résultats 7 passes décisives pour lui.



Milieux de terrain

Fabinho (AS Monaco): il réalise une saison de confirmation avec l'AS Monaco. Très bon au milieu de terrain il détient également un record cette saison avec un 100% de réussite en matière de penalty, un véritable expert dans ce contexte, 7 sur 7.



Marco Verratti (Paris Saint-Germain): le petit Italien ne pourrait pas rester dans la capitale. De grands clubs européens sont sur le coup. Polyvalent il possède une vision et un jeu de passe hors pair qui font de lui un joueur de très haut niveau. Cette saison il compte 4 passes décisives et 2 buts.



Bernardo Silva (AS Monaco): il fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Courtisé par le Real Madrid et appelé en sélection avec le Portugal, le joueur de 22 ans cumule 6 buts et 7 passes décisives.



Ryad Boudebouz (Montpellier HSC): si nous l'avons mit dans ce 11, c'est d'abord pour le récompenser, car comme chaque année il réalise une belle saison avec son club. on parle rarement de lui mais il est toujours là. Cette saison ne fait partie des exceptions car à 10 matchs de la fin l'Algérien compte 10 réalisations et 7 passes décisives en Ligue 1.



Attaquants



Radamel Falcao (AS Monaco): comment ne pas mettre El Tigre dans ce 11. Il rayonne avec Monaco et retrouve enfin son niveau de jeu. Pour le moment blessé il devrait revenir rapidement et mettre tout le monde d'accord. Actuellement le Colombien est 4 ème meilleur buteur, il a trouvé le chemin des filets à 16 reprises.



Edinson Cavani (Paris Saint-Germain): quelle attaque de feu pour cette équipe étrangère. L' Uruguayen Edinson Cavani vient clore ce 11 de rêve avec ces 27 buts en 27 titularisations.



Voilà pour ce 11 de la sélection étrangère en Ligue 1. Malgré tout, c'est de la fiction.



Reste de l'effectif

Subasic (AS Monaco) - Marquinhos (Paris SG) - Pereira (OGN Nice) - Lima (FC Nantes) - Seri (OGC Nice) - Pastore (Paris SG) - Belhanda (OGC Nice) - Kamano (Bordeaux) - Memphis (Olympique lyonnais) - Santini (Caen) - Mounié (Montpellier HSC).







Nicolas Pelletier - Greg Zerbone