Pourquoi l'OM ne veut pas payer pour Rolando

Le défenseur portugais Rolando joue pour l'Olympique de Marseille depuis 2015. Pourtant, le club phocéen refuse de verser les commissions réclamées par ses agents dans le cadre de son transfert. Explications.

Si l'on en croit L'Équipe, l'Olympique de Marseille n'a pas versé les 402.000 euros de commissions des agents qui sont intervenus dans le transfert de Rolando, lors de l'été 2015. Et ils n'ont pas l'intention de le faire.



Le transfert s'est opéré sous la coupe de Doyen Sports, tandis que le Portugais est conseillé par Santos Cardoso Da Silva, un avocat du Cap-Vert qui travaille avec la société d'agents, Soccer Features Limited. Le club marseillais refuse de s'acquitter de la somme, car le conseiller n'a pas la licence de la FFF. "La difficulté, c'est que la loi française sur les agents est une loi de police. Ne pas la respecter, c'est s'exposer à des sanctions pénales et des peines d'emprisonnement. Aussi bien les dirigeants du club que l'agent. De nombreux anciens dirigeants de l'OM sont actuellement mis en examen dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours liée aux agents. Ainsi, il nous est impossible de payer une commission à un agent qui n'était pas “en règle” avec cette loi (intégrée aux règlements de la FFF) au moment du transfert", explique Alexandre Mialhe, le directeur juridique de l'OM, lors d'un courrier, daté du 2 septembre 2015, aux représentants de Rolando.



Toujours selon le quotidien sportif, les agents de Rolando affirment que le joueur est "choqué" et qu'il doit évoquer le sujet avec son entraîneur, Rudi Garcia. Sur la foi des promesses de l'ancienne direction olympienne, ils auraient posé un ultimatum au club : si ce n'est pas réglé d'ici le 23 janvier, les impresarios du Portugais vont attaquer l'OM devant la FIFA et l'UEFA.