Pour partir à la reconquête de la Ligue 1, le PSG va sortir le chéquier

C'est l'équipe qui va animer la chronique mercato pendant l'été. Avec des moyens quasi illimités, le PSG va devoir recruter mais aussi se séparer de plusieurs joueurs pour reconquérir le titre en Ligue 1 et enfin jouer un rôle en Ligue des Champions.

Les regards seront tournés sur le centre d'entraînement et le Parc des Princes pendant tout l'été pour connaître les futurs joueurs du PSG, la saison prochaine. Paris s'attend à modifier plusieurs élément, en premier, dans son organigramme avant de s'attaquer aux joueurs.



Plusieurs départs pour relancer la dynamique

Seul Maxwell, pour le moment, est l'unique départ du PSG la saison prochaine. Mais la liste des départs probables est encore très longue. Déjà au niveau des gardiens de but, Areola pourrait quitter son club formateur pour trouver un nouveau défi à l'étranger. Pour rappel, le club parisien compte également dans ses rangs Salvatore Sirigu, qui va devoir trouver un nouveau club. En défense, Aurier, veut quitter le club, plusieurs clubs de Premier League s'intéressent au joueur mais le président du PSG, n'est pour le moment pas vendeur.



Évoqué depuis plusieurs semaines, l'intérêt de Manchester United pour Marquinhos va se concrétiser dans les prochains jours, d'après les informations de Sport. Les Red Devils devrait proposer 70 millions d'euros afin de recruter le Brésilien du PSG, lequel n'a pas toujours convaincu, cette saison. Pour rappel, son contrat porte jusqu'en 2019 et il pourrait ne pas être retenu par ses dirigeants.



Au milieu de terrain deux départs sont quasiment actés, celui de Lucas qui va découvrir un nouveau championnat la saison prochaine et celui de Matuidi ou Rabiot, le PSG ne va conserver qu'un seul des deux défenseurs pour l'exercice 2017-2018. En attaque très peu de changement vont intervenir durant le mercato au rayon des départs, le seul qui pourrait quitter le club, à ce niveau, c'est Jésé. Actuellement à Las Palmas, les dirigeants du club ne veulent pas le garder et souhaitent aussi économiser un gros salaire avec l'arrivée possible d'une star dans le secteur offensif.



Sanchez, Ghoulam et Seri, trois pistes très sérieuses

C'est ce qui intéresse le plus les supporters du club de la capitale, les arrivées. Après avoir dépensé 74,6 millions d'euros l'été dernier avec les achats de Jesé, Krychowiak, Meunier et Lo Celso (Ben Arfa étant arrivé libre). Le PSG va devoir dépenser plus s'il veut s'attacher les services d'Alexis Sanchez. C'est la priorité du mercato parisien cet été avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier est courtisé par le Tianjin Quanjin, mais ne souhaiterait pas rejoindre la formation chinoise. Le Gabonais, meilleur buteur de Bundesliga, opterait plutôt pour le PSG. Pour le moment aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties mais une entrevue entre les deux parties devrait être organisée dans les prochains jours.



La troisième piste pour ce mercato, mène au niveau du latéral gauche, Faouzi Ghoulam est pisté par le PSG depuis la saison dernière et sa non-prolongation avec Naples, peut permettre à Paris de le recruter dès cet été. Unai Emery vise aussi pour son milieu de terrain, l'Ivoirien de l'OGC Nice Jean-Michaël Seri, mais pour le moment Nice n'est pas vendeur et la concurrence sur le dossier est très importante avec le Barça, Monaco, mais aussi un club du TOP 03 en Angleterre. Paris s'attend donc à un mercato très agité, en gardant en tête qu'il faut se renforcer pour aller chercher le titre de Ligue 1 et enfin durer en Ligue des Champions.