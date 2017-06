Pour le poste de gardien, Bielsa veut tenter un énorme coup

Même si le LOSC est très loin de disposer du budget transfert de l'OM et du PSG, Lopez et Bielsa veulent tenter un gros coup sur le marché du mercato avec une star pour garder le but de Lille la saison prochaine.

D'après le quotidien chilien El Mercurio, le LOSC aurait approché Claudio Bravo qui dispose actuellement de deux offres, une en Angleterre et l'autre du LOSC ! Vincent Enyeama, qui ne semble pas entré dans les plans de Bielsa la saison prochaine pourrait quitter le Nord de la France dans les semaines qui arrivent.



Le LOSC veut réaliser un gros coup et Bravo pourrait être l'homme fort du projet de Lille, lui qui a vécu une saison difficile avec Manchester City. L'avantage dans ce dossier, c'est que l'ancien portier du Barça connaît parfaitement Marc Ingla avec qui il a travaillé en Catalogne. NP