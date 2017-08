Pour acheter Mbappé, le PSG doit vendre pour 60 millions

Remplaçant dimanche face à Dijon, Kylian Mbappé est en froid avec l'AS Monaco. La raison ? Le club ne veut pas le laisser partir au PSG et donc renforcer un concurrent direct au titre. Autre problème pour le club de la capitale, il va falloir vendre pour au moins 60 millions d'euros avant la fin du mois d'août.

C'est un énorme dilemme pour le PSG et Mbappé. Alors que les deux parties sont d'accord sur le contrat du joueur, l'AS Monaco ne veut toujours rien entendre au sujet de sa pépite, elle ne quittera pas le Rocher cet été.



Pourtant Paris ne lâche pas le dossier et souhaite attirer le joueur avant la fin du mercato mais après avoir recruté Neymar, le club de la capitale va devoir se plier aux règles du fair-play financier.



C'est à dire que pour acheter Mbappé avant fin août, le PSG va devoir vendre pour au moins 60 millions d'euros. Plusieurs pistes sont étudiées par le club avec la vente de plusieurs joueurs comme : Lucas, Aurier, Jesé, Krychowiak, Ben Arfa.



Mais le PSG souhaite aussi vendre Di Maria pour au moins 60 millions mais les clubs intéressés ne proposent pas cette somme pour le joueur. Matuidi est aussi très proche de rejoindre la Juventus dans les jours qui arrivent et Draxler étudie plusieurs pistes pour pouvoir avoir du temps de jeu cette année.



Une chose est sûre, Paris va devoir dégraisser pour acheter la pépite que l'Europe veut et encore frapper un grand coup sur le marché des transferts.